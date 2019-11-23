В Словении задержали более 40 праворадикалов, "патрулировавших" границу страны

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Задержанные занимались "патрулированием" границы республики с Хорватией в поисках нелегальных мигрантов

Словенские полицейские задержали 41 человека, которые занимались "патрулированием" границы республики с Хорватией в поисках нелегальных мигрантов. В числе задержанных оказалось семь человек с предметами, похожими на оружие, передает РБК-Украина со ссылкой на Словенское агентство печати.

Сообщается, что операция проводилась в окрестностях деревни Планина-в-Подбочью на юго-востоке. Сотрудники словенских правоохранительных органов проверили у правых активистов документы и изъяли у них предметы, "сходные с боевым оружием".

Данные предметы были отправлены на экспертизу, призванную установить их предназначение, в зависимости от ее итогов будет принято решение об открытии уголовного дела. При этом задержанные утверждают, что в их распоряжении находились лишь муляжи оружия.

Издание сообщает, что задержанные являются сторонниками бывшего кандидата в президенты Словении Андрея Шишко, известного своими националистическими взглядами.

Напомним, ранее мигранты из Азии и Северной Африки попытались прорвать границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией.