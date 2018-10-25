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Около сотни мигрантов пытались прорваться через боснийско-хорватскую границу, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 03:42
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мигранты попытались прорваться через границу

Мигранты из Азии и Северной Африки попытались прорвать границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что мигранты  намеревались попасть в ЕС, во время столкновений с полицией по меньшей мере трое мигрантов получили телесные повреждения.

Отмечено, что столкновения мигрантов с полицией продолжаются уже второй день. Отмечается, что незначительные телесные повреждения также получили хорватские правоохранители.

Так, беспорядки возникли, когда около 100 мигрантов прорвали оцепление боснийских полицейских и двинулись в направлении хорватской границы, где и были остановлены отрядами полицейских из обеих стран.

Правоохранители применили дубинки и газовые баллончики, мигранты бросали в них камни. В результате беспорядков трое мигрантов, среди них одна женщина, получили телесные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция на прошлой неделе пыталась вернуть несовершеннолетних мигрантов через границу в Италию.

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