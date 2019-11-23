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У Словенії затримали понад 40 праворадикалів, які "патрулювали" кордон країни

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 20:34
У Словенії затримали понад 40 праворадикалів, які "патрулювали" кордон країни
Фото (sta.si)

Затримані займалися "патрулюванням" кордону республіки з Хорватією у пошуках нелегальних мігрантів

Словенські поліцейські затримали 41 людини, які займалися "патрулюванням" кордону республіки з Хорватією у пошуках нелегальних мігрантів. У числі затриманих виявилося семеро людей із предметами, схожими на зброю, передає РБК-Україна з посиланням на Словенське агентство друку.

Повідомляється, що операція проводилася в околицях села Планина-в-Подбочью на південно-сході. Співробітники словенських правоохоронних органів перевірили у правих активістів документи та вилучили у них предмети, "подібні з бойовою зброєю".

Дані предмети були відправлені на експертизу, щоб встановити їх призначення, в залежності від її підсумків буде прийнято рішення про відкриття кримінальної справи. При цьому затримані стверджують, що в їх розпорядженні були лише муляжі зброї.

Видання повідомляє, що затримані є прихильниками колишнього кандидата в президенти Словенії Андрія Шишко, відомого своїми націоналістичними поглядами.

Нагадаємо, раніше мігранти з Азії та Північної Африки спробували прорвати кордон між Боснією і Герцеговиною та Хорватією.

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