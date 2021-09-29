В Словении тысячи людей вышли на акцию против карантина. Полиция применила водометы

Около 10 тысяч человек вышли на улицы столицы Словении в раках протеста против карантинных ограничений в стране. После агрессии со стороны участников акции, полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Отмечается, что это второй раз в сентябре, когда в Любляне проходят акции протеста, завершающиеся беспорядками. Протестующие требуют, чтобы в стране отменили "вакцинированные пропуски".

После того, как протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и другими предметами - полиция была вынуждена применить против них слезоточивый газ и водометы.

С начала пандемии в Словении зафиксировали 291 тысячу случаев заражения коронавирусом, среди них - 4,5 тысячи были летальными.