В Словении тысячи людей вышли на акцию против карантина. Полиция применила водометы
Около 10 тысяч человек вышли на улицы столицы Словении в раках протеста против карантинных ограничений в стране. После агрессии со стороны участников акции, полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Отмечается, что это второй раз в сентябре, когда в Любляне проходят акции протеста, завершающиеся беспорядками. Протестующие требуют, чтобы в стране отменили "вакцинированные пропуски".
После того, как протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и другими предметами - полиция была вынуждена применить против них слезоточивый газ и водометы.
С начала пандемии в Словении зафиксировали 291 тысячу случаев заражения коронавирусом, среди них - 4,5 тысячи были летальными.
Plusieurs milliers de personnes manifestent et bloquent les principales routes de Ljubljana en Slovénie pour protester contre le pass sanitaire obligatoire pour travailler, accéder à une station essence ou à centre commercial. Les manifestants exigent des élections anticipées. pic.twitter.com/f9xxJZzQIp— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 29, 2021