В Словенії тисячі людей вийшли на акцію проти карантину. Поліція застосувала водомети

Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці столиці Словенії в раках протесту проти карантинних обмежень в країні. Після агресії з боку учасників акції - поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ й водомети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP News .

Зазначається, що це вдруге у вересні, коли в Любляні проходять акції протесту, що завершуються заворушеннями. Протестувальники вимагають, аби в країні скасували "вакциновані перепустки".

Після того, як учасники протесту почали закидувати правоохоронців пляшками й іншими предметами - поліція була змушена застосувати проти них сльозогінний газ та водомети.

З початку пандемії в Словенії зафіксували 291 тисячу випадків зараження на коронавірус, серед них - 4,5 тисячі були летальними.