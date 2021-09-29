В Словенії тисячі людей вийшли на акцію проти карантину. Поліція застосувала водомети
Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці столиці Словенії в раках протесту проти карантинних обмежень в країні. Після агресії з боку учасників акції - поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ й водомети.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP News.
Зазначається, що це вдруге у вересні, коли в Любляні проходять акції протесту, що завершуються заворушеннями. Протестувальники вимагають, аби в країні скасували "вакциновані перепустки".
Після того, як учасники протесту почали закидувати правоохоронців пляшками й іншими предметами - поліція була змушена застосувати проти них сльозогінний газ та водомети.
З початку пандемії в Словенії зафіксували 291 тисячу випадків зараження на коронавірус, серед них - 4,5 тисячі були летальними.
Plusieurs milliers de personnes manifestent et bloquent les principales routes de Ljubljana en Slovénie pour protester contre le pass sanitaire obligatoire pour travailler, accéder à une station essence ou à centre commercial. Les manifestants exigent des élections anticipées. pic.twitter.com/f9xxJZzQIp— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 29, 2021