В Словении произошел взрыв на химзаводе, пострадали более 20 человек

В четверг утром, 12 мая, в Словении в городе Кочевье произошел взрыв на химическом заводе Меламин. В результате происшествия пострадали более 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24ur.
В 8:35 сотрудникам полиции Любляны сообщили о взрыве на одном из предприятий в центре Кочевье. В настоящее время аварийные службы проводят на месте происшествия первые неотложные мероприятия.
По данным Управления защиты и спасения, более 20 человек получили ранения, а двое из наиболее серьезно обожженных доставлены на лечение в университетскую больницу Любляны.
По последней информации, пять человек серьезно пострадали, получив сильные ожоги.
Еще двое человек числятся пропавшими без вести, поскольку пока не известно, находились ли они в здании в момент взрыва.
В ликвидации возгорания, произошедшего в результате взрыва, задействованы пожарные подразделения, экологи, два вертолета.
Напомним, возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику