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У Словенії стався вибух на хімзаводі, постраждали понад 20 осіб

Фото: у Словенії стався вибух на хімзаводі (melamin.si)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер вранці, 12 травня, в Словенії в місті Кочів'я стався вибух на хімічному заводі меламін. В результаті події постраждали понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur.

О 8: 35 співробітникам поліції Любляни повідомили про вибух на одному з підприємств у центрі Кочів'я. В цей час аварійні служби проводять на місці події перші невідкладні заходи.

За даними Управління захисту і порятунку, більше ніж 20 осіб отримали поранення, а двоє з найбільш серйозно обпалених доставлені на лікування в університетську лікарню Любляни.

За останньою інформацією, п'ятеро людей серйозно постраждали, отримавши сильні опіки.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, оскільки поки не відомо, чи перебували вони в будівлі в момент вибуху.

У ліквідації загоряння, що сталося в результаті вибуху, задіяні пожежні підрозділи, екологи, два вертольоти.

Нагадавши, біля Бєлгорода в селі Червоний Жовтень стався сильний вибух на військових складах, викликавши у місцевих жителів справжню паніку

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СловенияВибух