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В Словении запретили работу баров и ресторанов

Четверг 15 октября 2020 16:38
В Словении запретили работу баров и ресторанов
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Словении в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом вводит запрет на работу баров, ресторанов и фитнес-центров на большей части территории страны. Новые ограничения вступят в действие с пятницы.

Об этом сообщает RTVSLO.

Словенские власти разделили страну на две части с разными эпидемиологическими режимами, в зависимости от превышения критических показателей в 140 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения. В "красный список" вошли 7 из 12 статистических регионов Словении.

Как сообщается, для регионов, не входящих в "красную зону", в парикмахерских, салонах красоты и фитнес-центрах будет действовать лимит до 20 кв. м на одного клиента. Также разрешается работа баров и ресторанов в период с 6:00 до 22:30.

В "красных регионах" запрещено предоставлять услуги в фитнес-центрах и закрытых спортивных сооружениях, а также любых заведениях общественного питания. Кроме того, с 16 октября там будут запрещены любые мероприятия и собрания людей, выезд за пределы общины проживания будет возможен лишь по уважительной причине.

Напомним, ранее правительство Словении ослабило правила въезда в страну для граждан Украины.

Добавим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

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