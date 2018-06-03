В Словении оппозиционная партия побеждает на парламентских выборах

Партия выступает за введение квот на распределение мигрантов

В ходе голосования на парламентских выборах в Словении выигрывает оппозиционная демократическая партия. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные экзитпола.

Сообщается, что оппозиционная партия, которая известна своими антимигрантскими лозунгами, получила 25% голосов. Ближайший конкурент - левоцентристская партия - набрала вдвое меньше (12,6%).

Как известно, лидер правых Янез Янса известный своим благосклонным отношением к венгерскому лидеру Виктору Орбану. В частности, выступает за введение квот на распределение мигрантов и обещает словенцам безопасность и благополучие.

Напомним, сегодня, 3 июня сообщалось, что в Словении проходят досрочные парламентские выборы после отставки предыдущего премьер-министра Миро Церара на фоне политического кризиса в стране.

Отметим, на предыдущих выборах победу одержала партия Церара, которая была создана всего за месяц до голосования. Несмотря на достижения в экономике, его правительство столкнулось с рядом проблем, а последней каплей стало решение суда о предвзятости правительства Церара во время референдума по масштабному строительству железной дороги к порту в Копере.