Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Словении проходят досрочные парламентские выборы

НовостиПолитика    03.06.2018 - 10:48
Фото: иллюстративное фото (sta)
Фото: иллюстративное фото (sta)

Победу предсказывают правоцентристской Словенской демократической партии

В Словении сегодня, 3 июня 2018 года, проходят досрочные парламентские выборы после отставки предыдущего премьер-министра Миро Церара на фоне политического кризиса в стране. Об этом пишет DW.

Сообщается, что проведенные перед выборами опросы не дают партии Церара значительных шансов. В то же время победу предсказывают лидеру правоцентристской оппозиции Янезу Янше, который возглавлял правительство страны с 2004 по 2008 и с 2012 по 2013 годы. По прогнозам экспертов, его Словенская демократическая партия с антимигрантские риторикой получит около трети мест в парламенте.

Отметим, на предыдущих выборах победу одержала партия Церара, которая была создана всего за месяц до голосования. Несмотря на достижения в экономике, его правительство столкнулось с рядом проблем, а последней каплей стало решение суда о предвзятости правительства Церара во время референдума по масштабному строительству железной дороги к порту в Копере.

Напомним, 15 апреля президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил досрочные выборы.  

 

В Одесской области в столкновениях на избирательном участке пострадали 13 полицейских
Теги публикации: Парламент, выборы, Словения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top