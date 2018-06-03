В Словении проходят досрочные парламентские выборы

Победу предсказывают правоцентристской Словенской демократической партии

В Словении сегодня, 3 июня 2018 года, проходят досрочные парламентские выборы после отставки предыдущего премьер-министра Миро Церара на фоне политического кризиса в стране. Об этом пишет DW.

Сообщается, что проведенные перед выборами опросы не дают партии Церара значительных шансов. В то же время победу предсказывают лидеру правоцентристской оппозиции Янезу Янше, который возглавлял правительство страны с 2004 по 2008 и с 2012 по 2013 годы. По прогнозам экспертов, его Словенская демократическая партия с антимигрантские риторикой получит около трети мест в парламенте.

Отметим, на предыдущих выборах победу одержала партия Церара, которая была создана всего за месяц до голосования. Несмотря на достижения в экономике, его правительство столкнулось с рядом проблем, а последней каплей стало решение суда о предвзятости правительства Церара во время референдума по масштабному строительству железной дороги к порту в Копере.

Напомним, 15 апреля президент Словении Борут Пахор распустил парламент и объявил досрочные выборы.