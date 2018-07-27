Словацкий суд вынес решение об экстрадиции подозреваемого в терроризме украинца

Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице после разрешения министра юстиции подозреваемый будет передан Украине

Суд словацкого города Кошице изменил предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме бывшего члена "Правого сектора" Владимира Гласнера на арест, который предшествует экстрадиции. Об этом сообщает издание Aktuality.

Как отмечается, Гласнера, который имел украинское и венгерское гражданство и разрешение на постоянное проживание в Кошице, в июне по запросу Киева был задержан словацкой полицией.

"Лицо, в отношении которого было вынесено решение, подало жалобу. Решение по этому делу будет принимать Верховный суд Словакии", - заявила пресс-секретарь регионального суда в Кошице Анна Панцурова.

Суд отклонил запрос сестры Гласнера, которая хотела взять его на поруки. Также суд не согласился отпустить мужчину под залог и домашний арест в присутствии представителя правоохранительных органов. Подозреваемый будет ожидать решения Верховного суда в тюрьме. Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице после разрешения министра юстиции, подозреваемый будет передан Украине.

Сообщается, что суд Кошице вынес решение по делу Гласнера за день до того как истекал срок его предварительного ареста. Мужчина все обвинения против него возражает.

Напомним, что 21 июня в Кошице был задержан украинец Владимир Гласснер, которого подозревают в терроризме.