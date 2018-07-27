Словацький суд виніс рішення щодо екстрадиції підозрюваного в тероризмі українця

Якщо Верховний суд Словаччини підтримає рішення суду у Кошице після дозволу міністра юстиції підозрюваний буде переданий Україні

Суд словацького міста Кошице вирішив змінити попередній арешт затриманого за підозрою в тероризмі колишнього члена "Правого сектора" Володимира Гласнера на арешт, який передує екстрадиції. Про це повідомляє видання Aktuality.

Як зазначається, Гласнера, який мав українське і угорське громадянство і дозвіл на постійне проживання у Кошице, у червні за запитом Києва був затриманий словацькою поліцією.

"Особа, стосовно якої було винесене рішення, подала скаргу. Рішення у цій справі прийматиме верховний суд Словаччини" - заявила речниця регіонального суду у Кошице Анна Панцурова.

Суд відхилив запит сестри Гласнера, яка хотіла взяти його на поруки. Також суд не погодився відпустити чоловіка під заставу і домашній арешт у присутності представника правоохоронних органів. Підозрюваний буде очікувати на рішення Верховного суду у в’язниці. Якщо Верховний суд Словаччини підтримає рішення суду у Кошице після дозволу міністра юстиції, підозрюваний буде переданий Україні.

Повідомляється, що суд Кошице виніс рішення у справі Гласнера за день до того як спливав термін його попереднього арешту. Чоловік усі звинувачення проти нього заперечує.

Нагадаємо, що 21 червня у Кошиці був затриманий українець Володимир Гласнер, якого підозрюють у тероризмі.