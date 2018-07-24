Словацкие депутаты поедут в Крым, несмотря на предостережения посла Украины

Посол ответил, что из-за этого визита им грозит запрет на въезд в Украину

Группа словацких депутатов все таки посетит оккупированный Россией Крым, несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов. Об этом сообщает словацкий портал SME.

Так, группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком прошлой неделе заявила, что посетит Крым в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в оккупированный полуостров из Москвы.

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что, если словацкие депутаты поедут, то им грозит запрет на въезд в Украину в будущем.

"Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом въезда в Украину" - сказал Мушка.

Как отмечается, эти слова возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им можно ехать.

Сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно по своей воле населения Крыма решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

"Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель?" – сказал он.

Сейчас известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

Напомним, что в Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца.