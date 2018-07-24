Словацькі депутати поїдуть в Крим попри застереження посла України

Посол відповів, що через цей візит їм загрожуватиме заборона на в’їзд до України

Група словацьких депутатів все таки відвідає окупований Росією Крим, незважаючи на попередження посла України Юрія Мушки, що це буде порушенням українських законів. Про це повідомляє словацький портал SME.

Так, група депутатів на чолі з позафракційним Петером Марчеком минулого тижня заявила, що відвідає Крим у серпні. Вони повідомили, що збираються прибути до окупованого півострову з Москви.

У відповідь посол України Юрій Мушка заявив, що, якщо словацькі депутати поїдуть, то їм загрожуватиме заборона на в’їзд до України у майбутньому.

"Ті, хто відвідує Крим порушують закони України, і українська сторона відповість на це рішення. Думаю, люди, які відвідають Крим, у майбутньому зіткнуться з забороною в’їзду в Україну" - сказав Мушка.

Як зазначається, слова посла обурили спікера словацького парламенту Андрея Данко, який заявив, що посол не має вказувати депутатам Словаччини, куди їм можна їхати.

Самі ж депутати не думають відмовлятися від намірів відвідати Крим. Марчек заявив, що хоче перевірити, чи дійсно зі своєї волі населення Криму вирішило бути з Росією і потім підготувати відповідну доповідь для інформування словаків.

"Посол України каже, що заборонить мені в'їзд на територію України. Даруйте, хіба так чинить країна-приятель?" – сказав він.

Наразі відомо, що до складу делегації словацьких депутатів крім Марчека увійдуть позафракційна Мартіна Шимковічова, троє депутатів керівної Smer-SD та депутат націоналістичної SNS.

Нагадаємо, що у Словаччині затримали підозрюваного в тероризмі українця.