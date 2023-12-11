Словацькі перевізники відновлять блокаду кордону з Україною: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Topky.sk .

Повідомляється, що протест словацьких далекобійників на українсько-словацькому кордоні триватиме "до особливого розпорядження". Рішення про продовження блокади ухвалив президент Союзу.

"В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення не будуть обмежені", - заявили в профспілці.

У Спілці автоперевізників також зазначили, що ухвалили рішення про продовження блокади "на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень".

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишне Німецьке – Ужгород".

Це була вже друга спроба словаків блокувати рух вантажівок в Україні.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах. 5 грудня, стало відомо, що словацькі перевізники розблокували рух вантажівок.

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два – залізничні, ще один – пішохідний.