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Словацкие перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной: названа дата

Понедельник 11 декабря 2023 00:11
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Словацкие перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной: названа дата Фото: словацкие перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Союз автоперевозчиков Словакии анонсировал продолжение блокады пограничного перехода "Вышне Немецкое - Ужгород" с 15:00 понедельника, 11 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Topky.sk.

Сообщается, что протест словацких дальнобойщиков на украино-словацкой границе продлится "до особого распоряжения". Решение о продлении блокады принял президент Союза.

"Въезд на территорию Словацкой Республики для грузового транспорта будет заблокирован. Пассажирские перевозки никак не будут ограничены", - заявили в профсоюзе.

В Союзе автоперевозчиков также отметили, что приняли решение о продлении блокады "на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок автомобильных перевозок".

Блокада границы со Словакией

Напомним, в пятницу, 1 декабря, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вишне Немецкое - Ужгород".

Это была уже вторая попытка словаков блокировать движение грузовиков в Украине.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах. Вчера, 5 декабря, стало известно, что словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков.

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.

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