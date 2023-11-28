Словацькі перевізники хочуть заблокувати кордон з Україною: названо дату

"UNAS збирається блокувати Вишнє Німецьке - Ужгород з п'ятниці, 1 грудня 2023 року", - заявили перевізники Словаччини.

Керівник UNAS Станіслав Скала сказав, що словацькі перевізники дочекаються позиції словацького мінтрансу до четверга, перш ніж приймати остаточне рішення.

Словацькі перевізники наголосили, що вже 3 тижні тривають протести та блокади польсько-українських кордонів.

За їх словами, протягом останніх днів ЗМІ ЗМІ також повідомляли про збільшення потоку українських вантажівок, що прямують з Польщі, які були змушені чекати на словенсько-польському кордоні через недостатню кількість пунктів оплати за проїзд і напад на ці пункти.

"Оскільки польські блокади не обмежують перевезення гуманітарної допомоги, військової допомоги, живих тварин або палива, очевидно, що ці вантажівки не перевозять жодного з цих видів товарів і, отже, є лише комерційним транспортом", - додали в спілці.

Страйк польських перевізників та блокада кордону

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.

У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Раніше повідомлялося, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Зазначимо, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

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