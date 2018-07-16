По словам экс-начальника охраны, он лично обратился к "человеку из ФСО РФ"

Дело Януковича: Россия помогла экс-президенту в побеге

В Оболонском районном суде Киева свидетель стороны защиты по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича сообщил, что в побеге Януковичу помогали силы Российской Федерации. Об этом в суде рассказал экс-начальник штаба охраны президента Константин Кобзарь, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кобзаря, он лично обратился к "человеку из ФСО РФ", которому сообщил, что жизнь Януковича в опасности.

"Мы были хорошо подготовлены и вооружены. Но численность боевиков была больше. И мы бы продержались недолго, пока бы не закончились боеприпасы. И сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я обратился к коллеге из России, позвонил ему, но не было связи. Тогда я позвонил человеку из ФСО РФ и сообщил, что мы блокированы, и жизнь Януковича в опасности. Он сказал, что ему нужно 10-15 минут. После дежурный по ФСО РФ дал координаты, дал точку и сказал ехать по заданным координатам", - сообщил свидетель.

Он отметил, что Янукович одобрил предложенный план.

"Янукович говорил, что Майдан и его руководители провоцируют гражданскую войну. Он говорил, что знает этих подонков и знает, на что они способны", - рассказал свидетель.

Напомним, на одном из прошлых заседаний был допрошен экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий, который сообщил, что сбежал вместе с экс-президентом.