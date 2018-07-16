Справа Януковича: екс-начальник охорони заявив, що тікати допомагала РФ

За словами екс-начальника охорони, він особисто звернувся до "людини з ФСО РФ"

В Оболонському районному суді Києва свідок сторони захисту у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича повідомив, що у втечі Януковичу допомагали сили Російської Федерації. Про це в суді розповів екс-начальник штабу охорони президента Костянтин Кобзар, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кобзаря, він особисто звернувся до "людини з ФСО РФ", якому повідомив, що життя Януковича в небезпеці.

"Ми були добре підготовлені й озброєні. Але чисельність бойовиків була більше. І ми б протрималися недовго, поки б не закінчилися боєприпаси. І зберегти життя Януковичу було малоймовірно. Тому я звернувся до колеги з Росії, подзвонив йому, але не було зв'язку. Тоді я зателефонував людині з ФСО РФ і повідомив, що ми блоковані, і життя Януковича в небезпеці. Він сказав, що йому потрібно 10-15 хвилин. Потім черговий по ФСО РФ дав координати, дав точку і сказав їхати за заданими координатами", - повідомив свідок.

Він зазначив, що Янукович схвалив запропонований план.

"Янукович говорив, що Майдан і його керівники провокують громадянську війну. Він говорив, що знає цих покидьків і знає, на що вони здатні", - розповів свідок.

Нагадаємо, на одному з минулих засідань був допитаний екс-охоронець Януковича Сергій Бернацький, який повідомив, що втік разом з екс-президентом.