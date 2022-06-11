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Словакия займется модернизацией украинской военной техники

Словакия займется модернизацией украинской техники (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ремонтный завод в городе Молдава-над-Бодвоу на востоке Словакии будет не только ремонтировать, но и модернизировать украинскую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsNow.

В ближайшее время предприятие выполнит ремонт и модернизацию нескольких десятков единиц военной автомобильной техники. Завод также ремонтирует военную технику для словацких вооруженных сил. Благодаря новому контракту количество сотрудников предприятия увеличится с 60 до 150 человек.

Ранее сообщалось, что Словакия отдаст приоритет любым дальнейшим поставкам вооружения Украине. Поэтому отложила поставки восьми гаубиц Zuzana 2 Словацким вооруженным силам.

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