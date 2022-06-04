Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии, чтобы передать их Украине

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова-Какашчикова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

"Невозможно определить время, когда оставшиеся восемь гаубиц Zuzana 2 будут поставлены Вооруженным силам Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы будем отдавать приоритет им", - заявила она.

Покупка 25 гаубиц Zuzana 2 была одобрена правительством в 2018 году во время пребывания в должности министра обороны Петра Гайдоша. Дата поставки несколько раз переносилась из-за пандемии. Последние восемь единиц первоначально должны были быть поставлены к середине декабря 2022 года.

На этой неделе государственное акционерное общество "Конструкция обороны", находящееся в ведении Министерства обороны, заключило контракт на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.

Министр обороны Ярослав Над высоко оценил контракт, который предоставляет компании "Конструкта" возможности для дальнейшего роста. Он считает это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Самоходная пушка-гаубица Zuzana 2 представляет собой автономную артиллерийскую систему вооружения с самозарядкой, способную обеспечить требуемое огневое воздействие для поддержки войск в наземных операциях.