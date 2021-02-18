Словакия тоже может закупить российский "Спутник V" до решения ЕС

Правительство Словакии начало обсуждение возможности закупки российской вакцины от COVID . Вакцину "Спутник V" могут закупить до официального одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

"Я не вижу причин, по которым мы не можем использовать ее (российскую вакцину, ред.). Если бы у нас был "Спутник", миллионы людей могли бы пройти вакцинацию", - заявил он.

Идею вакцинации российским препаратом также поддерживают министр здравоохранения Словакии Марек Крейчи и некоторые члены антипандемической комиссии. На сегодня вакцинация в этой стране проводится препаратами Pfizer / BioNtech, Moderna и AstraZeneca.