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Словаччина теж може закупити російський "Супутник V" до рішення ЄС

Автор: РБК-Україна

Уряд Словаччини почав обговорення можливості закупівлі російської вакцини від COVID. Вакцину "Супутник V" можуть закупити до офіційного схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявив міністр Словаччини Ігор Матович, передає Euractiv.

"Я не бачу причин, за якими ми не можемо використовувати її (російську вакцину, ред.). Якби у нас був "Супутник", мільйони людей могли б пройти вакцинацію", - заявив він.

Ідею вакцинації російським препаратом також підтримують міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крейчі і деякі члени антипандемічної ической комісії. На сьогодні вакцинація в цій країні проводиться препаратами Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що здивована стратегією Росії з вакцинації від COVID. Зокрема, вона не розуміє, чому Росія пропонує мільйони доз вакцини "Супутник V" іншим країнам, хоча ще не вакцинувала самих росіян.

Також стало відомо, що Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС.

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Новини України СловаччинаВакцинаCOVID-19
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