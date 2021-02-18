Словаччина теж може закупити російський "Супутник V" до рішення ЄС

Уряд Словаччини почав обговорення можливості закупівлі російської вакцини від COVID . Вакцину "Супутник V" можуть закупити до офіційного схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

"Я не бачу причин, за якими ми не можемо використовувати її (російську вакцину, ред.). Якби у нас був "Супутник", мільйони людей могли б пройти вакцинацію", - заявив він.

Ідею вакцинації російським препаратом також підтримують міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крейчі і деякі члени антипандемічної ической комісії. На сьогодні вакцинація в цій країні проводиться препаратами Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca.