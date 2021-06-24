ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Словакия урежет пенсии пособникам коммунистического режима

Новина українською →
Братислава, Четверг 24 июня 2021 18:34
Словакия урежет пенсии пособникам коммунистического режима Фото: парламент Словакии урезал пенсии коммунистам и бывшим силовикам (wikimedia by Vityavo)
Автор: РБК-Украина

Словакия урежет пенсии бывшим чиновникам и силовикам, которые были пособниками коммунистического режима. На сегодня их выплаты намного выше среднего показателя по стране.

Соответствующий закон приняли в парламенте, пишет местное издание DennikN.

Сообщается, что пенсии пособникам коммунистического режима будут снижены, а годы, которые они проработали на тоталитарный режим и репрессивный аппарат, не будут засчитаны. Также сократится пособие вдовам или вдовцам этих людей.

Как отмечают авторы закона, они имели различные льготы и надбавки, что впоследствии отражалось на их пенсиях. Теперь же выплаты урежут тем, кто "сыграл решающую роль в поддержании тоталитарного режима, нарушающего основные права и свободы человека".

При этом закон не будет касаться тех, кто активно поддерживал противников коммунистического режима и кому угрожала опасность со стороны властей. Также пенсии останутся прежними у бывших спортсменов, военных и полицейских.

Напомним, ранее в Польше заявляли о том, что активный противник советского режима и бывший президент Польши Лех Валенса на самом деле в 1970-х годах был агентом коммунистических спецслужб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словакия пенсии коммунизм
NEWS
Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ