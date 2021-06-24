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Словаччина уріже пенсії пособникам комуністичного режиму

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Братислава, Четвер 24 червня 2021 18:34
Словаччина уріже пенсії пособникам комуністичного режиму Фото: парламент Словаччини урізав пенсії комуністам і колишнім силовикам (wikimedia by Vityavo)
Автор: РБК-Україна

Словаччина уріже пенсії колишнім чиновникам і силовикам, які були посібниками комуністичного режиму. На сьогодні їх виплати набагато вищі за середній показник по країні.

Відповідний закон ухвалили в парламенті, пише місцеве видання DennikN.

Повідомляється, що пенсії пособникам комуністичного режиму будуть знижені, а роки, які вони пропрацювали на тоталітарний режим і репресивний апарат, не будуть зараховані. Також скоротиться допомога вдовам або вдівцям цих людей.

Як зазначають автори закону, вони мали різні пільги та надбавки, що згодом відбивалося на їхніх пенсіях. Тепер же виплати уріжуть тим, хто "зіграв вирішальну роль у підтримці тоталітарного режиму, що порушує основні права і свободи людини".

При цьому закон не стосуватиметься тих, хто активно підтримував противників комуністичного режиму і кому загрожувала небезпека з боку влади. Також пенсії залишаться у колишніх спортсменів, військових і поліцейських.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявляли про те, що активний противник радянського режиму і колишній президент Польщі Лех Валенса насправді в 1970-х роках був агентом комуністичних спецслужб.

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Словаччина пенсії коммунизм
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