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Словакия требует сократить штат посольства России на 35 человек

Фото: Словакия требует сократить штат посольства России на 35 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На основании нарушения дипломатом России Венской конвенции, Словакия вручила ноту российскому послу. Требует сократить штаб на 35 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Словакии.

"В ходе встречи ему вручили дипломатическую ноту, которая информирует его о решении Словацкой Республики на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях сократить штат Посольства Российской Федерации в Братиславе на 35 человек и тем самым установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в этом дипломат", - пишет пресс-служба МИД.

Также отмечается, что в течение последних двух лет российская дипмиссия не проявила интереса к корректной работе на территории Словакии.

"Мы считаем, что немедленное прекращение войны в Украине и функционирование российской дипломатической миссии в соответствии с обычными принципами позволит строить наши отношения на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - добавляет пресс-служба.

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