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Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев

Автор: Наталья Юрченко

Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные рейсы из Украины. Они будут курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Отмечается, что новый поезд из Словакии в Украину начнет курсировать уже с 9 марта. Он будет отправляться со станции Чиерна-над-Тисоу в 7:00 и прибывать к Чопу в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда по маршруту Чиерна-над-Тисоу - Кошице.

"Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов", - говорится в сообщении.

Также сегодня запущен новый эвакуационный маршрут с одесского вокзала. Поезд отправится в 23:23 в Измаил с пересадкой на катер до Тульчи. Ориентировочное прибытие в Румынию в 10:30.

Катера до Тульчи будут отходить ежедневно в 14:00-15:30. Эвакуационные рейсы будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что с начала войны Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.

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