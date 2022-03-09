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Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців

Автор: Наталія Юрченко

Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні рейси з України. Вони будуть курсувати щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зазначається, що новий потяг зі Словаччини в Україну почне курсувати вже з 9 березня. Він буде відправлятися зі станції Чиєрна-над-Тісоу о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Крім того, щоденно будуть курсувати потяги за маршрутом Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.

"Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні запущений новий евакуаційний маршрут з одеського вокзалу. Потяг вирушить о 23:23 до Ізмаїлу з пересадкою на катер до Тульчі. Орієнтовне прибуття до Румунії о 10:30.

Катери до Тульчі будуть відходити щодня о 14:00-15:30. Евакуаційні рейси будуть здійснюватися безкоштовно.

Нагадаємо, що з початку війни Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців.

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