Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців

Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні рейси з України. Вони будуть курсувати щоденно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Зазначається, що новий потяг зі Словаччини в Україну почне курсувати вже з 9 березня. Він буде відправлятися зі станції Чиєрна-над-Тісоу о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40. Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.
Крім того, щоденно будуть курсувати потяги за маршрутом Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.
"Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів", - йдеться у повідомленні.
Також сьогодні запущений новий евакуаційний маршрут з одеського вокзалу. Потяг вирушить о 23:23 до Ізмаїлу з пересадкою на катер до Тульчі. Орієнтовне прибуття до Румунії о 10:30.
Катери до Тульчі будуть відходити щодня о 14:00-15:30. Евакуаційні рейси будуть здійснюватися безкоштовно.
Нагадаємо, що з початку війни Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців.
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