Словакия продала России скандальную партию "Спутника V"

Словакия продала России партию вакцины от коронавируса "Спутник V", закупленную в марте 2021 года. По официальной информации, это 160 тысяч доз из поставленных 200 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.
В Минздраве страны отметили, что российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии - 9,95 доллара за дозу.
"Согласно контракту, согласованный срок оплаты оговоренной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки", - отметила пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова.
По ее словам, партия российской вакцины уже находится за пределами страны. В Словакии осталось только то количество доз "Спутника V", которые необходимы для второй прививки этим препаратом.
Она отметила, что первой дозой "Спутника V" в стране вакцинировали около 10,5 тысячи человек. "В списке ожидания для вакцинации зарегистрировано около 8 тысяч человек", - уточнила пресс-секретарь.
Напомним, в начале июня Словакия отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V". Причина такого решения властей страны заключалась в том, что жители страны избегают прививаться от коронавируса этим препаратом.
Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.