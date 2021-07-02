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Словакия продала России скандальную партию "Спутника V"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Словакия продала России партию вакцины от коронавируса "Спутник V", закупленную в марте 2021 года. По официальной информации, это 160 тысяч доз из поставленных 200 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.

В Минздраве страны отметили, что российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии - 9,95 доллара за дозу.

"Согласно контракту, согласованный срок оплаты оговоренной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки", - отметила пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова.

По ее словам, партия российской вакцины уже находится за пределами страны. В Словакии осталось только то количество доз "Спутника V", которые необходимы для второй прививки этим препаратом.

Она отметила, что первой дозой "Спутника V" в стране вакцинировали около 10,5 тысячи человек. "В списке ожидания для вакцинации зарегистрировано около 8 тысяч человек", - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, в начале июня Словакия отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V". Причина такого решения властей страны заключалась в том, что жители страны избегают прививаться от коронавируса этим препаратом.

Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

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Российская ФедерацияСловакияВакцинаКоронавирус