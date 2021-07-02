Словаччина продала Росії скандальну партію "Супутника V"

У МОЗ країни зазначили, що російська сторона викупила вакцину за тією ж ціною, за якою вона була продана Словаччині - 9,95 долара за дозу.

"Згідно з контрактом, узгоджений термін оплати обумовленої ціни становить 20 робочих днів з дати постачання", - зазначила прес-секретар відомства Зузана Еліашова.

За її словами, партія Російської вакцини вже знаходиться за межами країни. У Словаччині залишилася тільки та кількість доз "Супутника V", які необхідні для другого щеплення цим препаратом.

Вона зазначила, що першою дозою "Супутника V" в країні вакцинували близько 10,5 тисячі осіб. "У списку очікування для вакцинації зареєстровано близько 8 тисяч осіб",- уточнила прес-секретар.