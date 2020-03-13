Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Словакии было приостановлено продажу билетов на все поезда из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, были приостановлены продажи билетов на четыре поезда из Украины в Словакию, а также на один беспересадочный вагон:

№ 960/961 Кошице - Мукачево;

№ 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп;

№ 8862/8861 Кошице - Чоп.

беспересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев - Кошице.

"Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами", - сообщили в УЗ.

При этом в "Укрзализныце" уточнили, что другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. Также всем пассажирам при пересечении границы с Украиной проводится температурный скрининг.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Словакии объявили чрезвычайное положение с 12 марта. С 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. В частности, въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.