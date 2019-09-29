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Словакия приостановила полеты российского МиГ-29

Новости » Политика    29.09.2019 - 17:07
Словакия приостановила полеты российского МиГ-29
Фото: истребитель Миг-29 (wikipedia.org)

После аварии МиГ-29 в Словакии власть приостановила полеты

Власти Словакии приостановила полеты российского истребителя МиГ-29 после аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что во время учебного полета разбился военный самолет Миг-29, который был на балансе военно-воздушных сил страны.

По данным словацкого Минобороны, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Отметим, что авария произошла примерно за 100 километров на восток от столицы Братиславы, вблизи города Нитра.

Пока не будет завершено расследование причин аварии власти решили приостановить полеты МиГ-29.

Напомним, в субботу, 28 сентября, российский истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате Моравце. Авария военного самолета произошла вечером около 22:30 по киевскому времени во время тренировочного полета с другим истребителем. Предварительно установлено, что причиной инцидента могла стать нехватка топлива. Однако точную причину аварии самолета будет устанавливать специальная комиссия экспертов.

Как сообщало РБК-Украина, Словакия намерена закупить у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты МиГ-29. Первых 4 истребителя будут переданы в 2022 году, а другие через год.

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