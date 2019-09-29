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Словаччина призупинила польоти російського МіГ-29

Новини » Політика    29.09.2019 - 17:07
Словаччина призупинила польоти російського МіГ-29
Фото: винищувач МіГ-29 (wikipedia.org)

Після аварії МіГ-29 у Словаччині влада призупинила польоти

Влада Словаччини призупинила польоти російського винищувача МіГ-29 після його аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що під час навчального польоту розбився військовий літак MіГ-29, що був на балансі військово-повітряних сил країни.

За даними словацького Міноборони, пілот катапультувався, його госпіталізували у стабільному стані, його життю ніщо не загрожує.

Зазначимо, що аварія сталася за приблизно 100 кілометрів на схід від столиці Братислави, поблизу міста Нітра.

Поки не буде завершене розслідування причин аварії влада вирішили призупинити польоти MіГ-29.

Нагадаємо, у суботу, 28 вересня, російський винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Словаччини розбився поблизу міста Злате Моравце. Аварія військового літака сталася ввечері близько 22:30 за київським часом під час тренувального польоту з іншим винищувачем. Попередньо встановлено, що причиною інциденту могла стати нестача пального. Однак точну причину аварії літака буде встановлювати спеціальна комісія експертів.

Як повідомляло РБК-Україна, Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки МіГ-29. Перших 4 винищувачі будуть передані в 2022 році, а інші через рік.

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Новини України СловаччинаМиг-29
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