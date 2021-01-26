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Словакия примет участие в саммите Крымской платформы

Автор: РБК-Украина

Словакия намерена принять участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в августе 2021 года. Саммит будет проходить в украинской столице.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что сегодня первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии Ингрид Броцкова открыли совместный экспертный форум.

Рассказывая о ситуации в оккупированном Крыму, украинская сторона заявила об ухудшению ситуации с правами человека и милитаризации полуострова. По ее словам, более 28 000 украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова.

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Кроме того, Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы. Она также рассказала о подготовке к проведению саммита в Киеве 23 августа 2021 и поблагодарила Братиславу за готовность принять в нем участие.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на повестку дня Крымской платформы вынесут только один вопрос. В частности, Украина и международные партнеры обсудят, как Россия будет уходить с полуострова.

Также сообщалось, что Стратегию деоккупации Крыма могут принять до концы февраля.

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