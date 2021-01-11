На повестке Крымской платформы будет только один вопрос, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

На повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос. Украина и международные партнеры обсудят, как Российская Федерация будет уходить с полуострова.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона не будет возражать, если Россия примет участие в саммите Крымской платформы, поскольку нужно обеспечить переговорный процесс.

"В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Крымскую платформу запустят на саммите в Киеве, который может пройти весной 2021 года. При этом точной даты его проведения пока нет.

Кроме того, Кулеба обещал сделать тему Крыма "адской" для России.

"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", - утверждал он.