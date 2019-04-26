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Словакия прекратила транзит российской нефти

Новости » Энергетика    26.04.2019 - 08:51
Словакия прекратила транзит российской нефти
Фото: нефтепровод "Дружба" (tsargrad.tv)

Транзит российской нефти остановлен из-за ее низкого качества

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание aktuality.sk.

Сообщается, что с 25 апреля транзит российской нефти прекратил словацкий оператор нефтепровода "Дружба" Transpetrol. В компании уточнили, что транзит прекращен до момента, пока не будут приняты адекватные меры для корректировки параметров транспортируемой нефти.

Также сообщается, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft отказался от покупки российской нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укртранснафта" ждет отказа Венгрии и Словакии от некачественной российской нефти. При этом если эти страны откажутся от этой нефти, Украина может приостановить транзит по нефтепроводу "Южная Дружба".

Накануне стало известно, что Беларусь может полностью остановить нефтепровод "Дружба". На сегодня в Минске созвали экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово".

 

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