Словакия больше других в ЕС пострадает от эмбарго на российскую нефть

Министерство экономики заявило, что Словакия добивалась трехлетней отсрочки для трубопроводной нефти, но безуспешно, поскольку были утверждены жесткие санкции с целью ударить по доходам России после ее вторжения в Украину.

"В рамках объявленной солидарности мы ожидаем индивидуального доступа к ресурсам от REPowerEU", - говорится в сообщении, имея в виду план ЕС по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива и преодолению климатического кризиса.

Министерство заявило, что окончательный вариант санкций означает, что Словакия может продолжать импортировать нефть из России по трубопроводу "Дружба", но через восемь месяцев его можно будет использовать только для производства продукции для внутреннего рынка и экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию, что будет возможно еще на 10 месяцев.

Единственный в Словакии нефтеперерабатывающий завод Slovnaft работает на российской нефти.

В четверг компания заявила, что санкции серьезно повлияют на ее производство и создадут нехватку топлива на рынке в регионе, поскольку она не сможет вовремя внести технологические изменения.

НПЗ мощностью 124 тысяч баррелей в сутки, принадлежащий венгерской компании MOL, расположен недалеко от границ Словакии с Венгрией и Австрией, а также имеет нефтепровод в Чешскую Республику.

Он экспортирует большую часть своей продукции, включая дизельное топливо, бензин, реактивное топливо, серу и пластмассы, в ряд стран Центральной и Западной Европы и заявил, что вынужденное сокращение мощностей может также поставить под угрозу поставки на внутренний рынок.