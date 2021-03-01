Словакия получила первую партию "Спутник V" до регистрации препарата в ЕС

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. Препарат доставили в город Кошице на востоке страны.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игор Матович во время пресс-конференции.

"Мы начали закупать в России вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", - заявил он.

Матович отметил, что это поможет ускорить темпы вакцинации в стране.