Словакия получила первую партию "Спутник V" до регистрации препарата в ЕС

Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. Препарат доставили в город Кошице на востоке страны.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Игор Матович во время пресс-конференции.
"Мы начали закупать в России вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", - заявил он.
Матович отметил, что это поможет ускорить темпы вакцинации в стране.
Напомним, Словакия стала второй страной в Евросоюзе, которая закупила российскую вакцину от COVID.
Кроме того, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что страна обратится с просьбой к странам - партерам по ЕС передать излишки вакцин от коронавируса. По его словам, эпидситуация в стране крайне сложная.