Словаччина отримала першу партію "Супутник V" до реєстрації препарату в ЄС

Словаччина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Препарат доставили в місто Кошице на сході країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович під час прес-конференції.

"Ми почали закуповувати в Росії вакцини "Супутник V", не чекаючи їх реєстрації в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА), оскільки часу для зволікань немає, вакцин у країні не вистачає, кожен день від COVID-19 вмирають десятки наших співгромадян", - заявив він.

Матович зазначив, що це допоможе прискорити темпи вакцинації в країні.