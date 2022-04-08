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Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300

Фото: системы ПВО С-300 (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Она уже находится в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Noviny.

Сообщается, что информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", - заявил он.

Отметим, Словакия передала систему С-300 по запросу Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Напомним, ранее сообщалось, что США направят Украине новейшие истребители танков Switchblade 600.

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