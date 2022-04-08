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Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300

Фото: системи ППО С-300 (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони C-300. Вона вже знаходиться в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Noviny.

Повідомляється, що інформацію про передачу системи ППО підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

"Передача системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки як і раніше забезпечена і в найближчі дні буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", - заявив він.

Зазначимо, Словаччина передала систему С-300 за запитом України відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США направлять Україні новітні винищувачі танків Switchblade 600.

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