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Словакия открылась для украинских туристов: что нужно для въезда

Автор: РБК-Украина

Правительство Словакии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Для въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал он.

Отметим, что до въезда в Словакию заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.

  • Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:
  • полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);
  • лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)
  • человек в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)
  • лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).
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СловакиятуризмДмитрий Кулеба