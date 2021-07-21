Словакия открылась для украинских туристов: что нужно для въезда

Правительство Словакии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Для въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

"Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал он.

Отметим, что до въезда в Словакию заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.