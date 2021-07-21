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Словаччина відкрилася для українських туристів: що потрібно для в'їзду

Автор: РБК-Україна

Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав він.

Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім:

  • повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);
  • осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
  • людина віком від 12 до 18 років (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
  • осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація дійсна 1 тиждень).
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СловаччинатуризмДмитро Кулеба