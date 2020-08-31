Словакия меняет правила въезда для иностранцев. Нужно будет зарегистрироваться на одном из сайтов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, которое поступило от пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 сентября при пересечении границы от лиц, направляющихся из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице: korona.gov.sk/uk/ehranica. Его присылают на электронную почту, указанную при регистрации.

Как писало РБК-Украина, ранее министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране уже началась.

Напомним, с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев; однако некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом.

Отметим, сегодня на украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях застряли около 500 автомобилей.