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Словаччина змінює правила в'їзду для іноземців

Автор: Максим Зайченко

Словаччина змінює правила в'їзду для іноземців. Потрібно буде зареєструватися на одному з сайтів.

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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, яке надійшло від прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 вересня при перетині кордону від осіб, що прямують з України в Словаччину, будуть вимагати підтвердження реєстрації на веб-сторінці: korona.gov.sk/uk/ehranica. Його надсилають на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Як писало РБК-Украина, раніше міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крачі заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні вже почалася.

Нагадаємо, з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців; однак деякі категорії громадян України зможуть потрапити в цю країну або проїхати її транзитом.

Відзначимо, сьогодні на українсько-угорському та українсько-румунському кордонах у чергах застрягли близько 500 автомобілів.

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