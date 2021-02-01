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Словакия хочет усилить карантин: рассматривают выход из дома по SMS

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи допустил усиление комендантского часа в стране, введенной для противодействия распространению коронавирус. Рассматривается введение

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Как пояснил Крайчи, в случае введения такого ограничения гражданам для выхода из дома придется заполнять форму через

Напомним, в начале января в Словакии обнаружили мутировавший коронавирус. У жителей восточных районов страны подтвердили "британский" штамм коронавируса.

Кроме того, в середине января правительство Словакии решило снова проверить всех граждан на COVID-19. Вместе с тем власти Словакии с 26 января по 7 февраля запретили выходить из домов тем, у кого нет отрицательных тестов на коронавирус.

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