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Словаччина хоче посилити карантин: розглядають вихід з дому по SMS

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі допустив посилення комендантської години в країні, введеної для протидії поширенню коронавірусу. Розглядається введення

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Як пояснив Крайчі, у разі введення такого обмеження громадянам для виходу з дому доведеться заповнювати форму через

Нагадаємо, на початку січня у Словаччині виявили мутований коронавірус. У жителів східних районів країни підтвердили "британський" штам коронавірусу.

Крім того, в середині січня уряд Словаччині вирішив знову перевірити всіх громадян на COVID-19. Разом з тим влада Словаччини з 26 січня по 7 лютого заборонила виходити з будинків тим, у кого немає негативних тестів на коронавірус.

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