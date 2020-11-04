Словакия на границе с Украиной будет тестировать на антиген к COVID-19

Фото: тестирование ПЦР (freepik com)

Словакия с понедельника, 9 ноября, планирует начать проводить тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной. Со 2 ноября въезд в Словакию разрешен лишь гражданам, которые имеют отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Dennik N.

Тестирование на антиген в Словакии начнется на украинской границе. Его будет проводить частная компания. На других пограничных пунктах такое тестирование могут начать проводить после 15 ноября.

В дальнейшем тестирование на антиген хотят ввести и в аэропортах.

Напомним, в Словакии до 8 ноября действуют ограничения на свободное передвижение в связи с пандемией коронавируса. Свободно передвигаться могут лишь те граждане, которые имеют отрицательный ПЦР-тест.

Также сообщалось, что в Словакии запустили процесс общенационального тестирования населения на COVID-19. За выходные было проверено почти 4 миллиона граждан. Всего в стране проживает 5,5 млн человек.

До этого в Словакии ввели комендантский час, во время которого будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.