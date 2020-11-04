Словаччина на кордоні з Україною буде тестувати на антиген до COVID-19

Фото: тестування ПЛР (freepik com)

Словаччина з понеділка, 9 листопада, планує почати проводити тестування на антиген до COVID-19 на кордоні з Україною. З 2 листопада в'їзд до Словаччини дозволено лише громадянам, які мають негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Dennik N.

Тестування на антиген в Словаччині розпочнеться на українському кордоні. Його проводитиме приватна компанія. На інших прикордонних пунктах таке тестування можуть почати проводити після 15 листопада.

Надалі тестування на антиген хочуть ввести і в аеропортах.

Нагадаємо, в Словаччині до 8 листопада діють обмеження на вільне пересування в зв'язку з пандемією коронавірусу. Вільно пересуватися можуть лише ті громадяни, які мають негативний ПЛР-тест.

Також повідомлялося, що в Словаччині запустили процес загальнонаціонального тестування населення на COVID-19. За вихідні було перевірено майже 4 мільйони громадян. Всього в країні проживає 5,5 млн осіб.

До цього в Словаччині ввели комендантську годину, під час якого будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.