Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к варианту с прекращением транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр экономики Словакии Петер Жига, передает местное издание pravda.sk.

По его словам, прекращение транзита газа вполне правдоподобно, так как нынешний контракт был заключен в результате последнего серьезного газового кризиса.

"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил Жига.

Напомним, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа будут идти на фоне новой "газовой войны" после того, как Украина добилась выведения вопросов транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.